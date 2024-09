KBV zu Reformplänen: „Kaum ausgereift und geeignet, Versorgung zu verbessern“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betonte in der Debatte um den Gesundheitsetat 2025, dass die „Ampel funktioniert“. Er versprach im Bundestag einen „Herbst der Reformen“ und verwies auf die vielfältigen Pläne, die er noch in diesem Jahr durchsetzen will.

Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) nahm sich diese Reformen nun zur Brust. „Zahllose Gesundheitsgesetze sind in der Pipeline, kaum eines ist ausgereift und geeignet, die Versorgung zu verbessern“, kritisierte der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen bei der Vertreterversammlung an diesem Freitag. Die von Lauterbach versprochene „Generalüberholung“ des Gesundheitswesens scheitere oft schon an den handwerklichen Unzulänglichkeiten seiner Gesetze.

Zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) sagte er, „die wenigsten Menschen außerhalb des Ministeriums“ würden dem KHVVG „überhaupt eine Träne nachweinen, denn es wird extrem teuer.“ Niemand glaube mehr, dass es einen „Ambulantisierungsschub“ auslösen wird. Und dann mache auch eine, laut Gassen, an sich notwendige Notfallreform keinen Sinn mehr.