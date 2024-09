Literatur

[1] Dimenhydrinat und Diphenhydramin: Überdosierung oraler und rektaler Darreichungsformen bei Kindern bis 3 Jahre (22.12.2017). Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RV_STP/a-f/antihistaminika.html

[2] Moritz K et al. Problematische Antihistaminika. DAZ 2020;37:38

[3] Kim JH et al. First-Generation Antihistamines and Seizures in Young Children. JAMA Netw Open 2024;7:e2429654

[4] Besag FMC. First-Generation Antihistamines and Seizures in Young Children. JAMA Netw Open 2024;7:e2430295

[5] https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/epilepsie/hilfe-beim-anfall/ (abgerufen am 09. September 2024)