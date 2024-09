Lieferengpässe: HAV schreibt an Lauterbach

Auf der Jahreshauptversammlung des HAV an diesem Donnerstag erklärte Seyfarth laut einer Pressemitteilung, dass die Konsequenzen für die Patientenversorgung gravierend sind und die Verantwortung für diese unhaltbare Situation bei der Politik liegt. In den vergangenen 24 Monaten habe es „immer nur Lippenbekenntnisse“ aus Berlin gegeben. Deshalb formulierte die hessische Apothekerschaft nun eigene Vorschläge, die Anfang der Woche auch an das Bundesgesundheitsministerium (BMG) adressiert wurden.

„Ende des Preisdiktats bei Rabattverträgen“

So fordert der HAV „ein umgehendes Ende des Preisdiktats bei Rabattverträgen zwischen Herstellern und Krankenkassen“. Eine Mindestbevorratung und eine Diversifizierung der Lieferanten müssten in allen Rabattverträgen zwingend berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll ein „staatlich überwachtes System zur frühzeitigen Erkennung von Liefergenpässen“ eingerichtet werden. Und: Vor-Ort-Apotheken sollen bei der Bevorratung von kritischen verschreibungspflichtigen Arzneimitteln umfangreich logistisch und finanziell unterstützt werden.

„Es ist völlig inakzeptabel, dass die Menschen in unserem Land nicht mit den notwendigen Medikamenten versorgt werden können“, heißt es in dem Brief des HAV an das BMG. Die Politik sei in der Pflicht, umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Missstand zu beseitigen. „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Gesundheitsversorgung durch politisches Versagen weiter ausgehöhlt wird. Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist!“