Kürzer krank durch hypertone Meersalztropfen

Bis zum Schulalter sind acht bis zwölf grippale Infekte pro Jahr für Kinder „normal“ – gleichzeitig lästig und unangenehm. Hinter Schnupfen stecken vor allem Rhinoviren und Coronaviren, seltener Myxo-, Paramyxo-, Echo-, Coxsackie- und Parainfluenzaviren. Antivirale Schnupfenarzneimittel fehlen. Hypertone Salznasentropfen könnten helfen, das fand ein Team um Professor Steve Cunningham von der University of Edinburgh (Child Life and Health) heraus. Sie präsentierten ihre Ergebnisse beim Kongress der European Respiratory Society (ERS) in Wien.

Sie schlossen 407 Kinder zwischen bis zum Alter von sechs Jahren in ihre prospektive, kontrollierte Studie (ELVIS=Edinburgh & Lothians Viral Intervention Study in Kids) ein. Die Kinder waren grundsätzlich gesund und konnten teilnehmen, wenn maximal 48 Stunden seit Symptombeginn vergangen waren. 301 der teilnehmenden Kinder bekamen einen Schnupfen. Die eine Hälfte (150 Kinder) erhielt sodann von ihren Eltern hypertone Meersalznasentropfen (2,6 Prozent) – die Eltern stellten die Tropfen aus Meersalz selbst her und sollten diese mindestens viermal täglich mit je drei Tropfen pro Nasenloch applizieren, bis die Kinder gesund waren –, die andere Hälfte (151 Kinder) bekamen eine bei Schnupfen übliche Behandlung.