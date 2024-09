Das nächste Sparpaket kommt bestimmt

Beim Verband Pharma Deutschland freut man sich, dass die Bundesregierung den Wert der Pharmabranche erkannt hat. „Pharma schlägt Auto“, wagte Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann bei der öffentlichen Mitgliederversammlung ihres Verbandes an diesem Mittwoch zu behaupten. Ganz so weit will Thomas Müller, Leiter der Abteilung 1 (Arzneimittel, Medizinprodukte, Biotechnologie) im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) nicht gehen; aus seiner Sicht sind beide Branchen für Deutschland von großer Bedeutung. Aber mit ihrer Pharmastrategie hat die Bundesregierung – und federführend das BMG – durchaus etwas in Bewegung gesetzt. Der Anfang sei gemacht, erklärte Müller in einem Podiumsgespräch mit Brakmann. Die ersten Maßnahmen kommen mit dem Medizinforschungsgesetz (MFG), das vom Bundestag bereits beschlossen ist, aber noch einmal den Bundesrat passieren muss. Doch dann gehe es um die Umsetzung. Und alle werden scharf beobachten, wie sich die Situation entwickelt.

Intelligente Konzepte gefragt

Auch wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) laut Müller „extrem innovationsoffen“ sei – Innovationen kosten auch Geld. Der Minister hat bereits Beitragssatzsteigerungen fürs kommende Jahr angekündigt. Und nach den jüngst veröffentlichten GKV-Finanzergebnissen fürs erste Halbjahr 2024, insbesondere der zweistelligen Steigerung bei den Arzneimittelausgaben, erwartet Müller 2025 „ein paar dunkle Wolken“. Ohne erneute Kostendämpfungsmaßnahmen werde es wohl nicht gehen. Allerdings: In einem Wahljahr werde sich die Politik möglicherweise zurückhalten. Doch Müller ist sich gewiss, dass an ihn als Beamten die Frage herangetragen werde, was angesichts der „herausragenden“ Kosten für Arzneimittel zu tun sei. Spätestens nach der Wahl werde man über ein weiteres Gesetz zur Stabilisierung der GKV-Finanzen nachdenken müssen. Dann brauche man „intelligente Konzepte“.