Haseloff: Apotheken sichern Stabilität der Demokratie

In den Apotheken geben sich derzeit Politikerinnen und Politiker die Klinke in die Hand. In Oldenburg besuchte der FDP-Fraktionschef Christian Dürr die Dobben-Apotheke, in Schönbeck Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) die St. Jakobi Apotheke. Die Sonnen-Apotheke im brandenburgischen Teltow wurde sogar zweimal für einen Fototermin aufgesucht – einmal von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dann auch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ging in die Halberstädter Apotheke am Bahnhof von Inhaber Ulrich Grosch. Am Donnerstag vergangener Woche ließ er sich dort die umfangreiche Arbeit eines Apothekenteams zeigen, wie es in einer Pressemitteilung der Apothekerkammer und des Landesapothekerverbands Sachsen-Anhalt von diesem Dienstag heißt.