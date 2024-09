Geld für Apotheken statt versicherungsfremde Leistungen

Das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen stand Ende Juni bei 2,2 Milliarden Euro. Ihre Reserven liegen nur knapp über der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve, wie das Bundesgesundheitsministerium an diesem Montag mitteilte. Kein Wunder, dass der GKV-Spitzenverband also Alarm schlug und Minister Karl Lauterbach (SPD) vorwarf, nur „tatenlos“ zuzuschauen. Gefordert hatte der Verband unter anderem eine Dynamisierung des Bundeszuschusses für die versicherungsfremden Leistungen. Auch AOK-Bundesverband, Ersatzkassenverband, BKK-Dachverband, Innungskrankenkassen, Knappschaft und SVLG bekräftigten diese Forderung in einem gemeinsamen Statement.

Zustimmung bekommen die Kassen von der ABDA. „Die Krankenkassenverbände haben hier Recht: Die Politik muss die Krankenkassen von versicherungsfremden Leistungen entlasten, damit die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten endlich wieder ausreichend finanziert werden kann“, sagte Präsidentin Gabriele Regina Overwiening laut einer Pressemitteilung von diesem Dienstag. Das Geld sollte verwendet werden, um die Arzneimittelversorgung über die Apotheken zu stabilisieren.