Notfall-Gesetz: Münch kritisiert unnötige Doppelstrukturen

Das Bundesgesundheitsministerium will bis zum Jahresende noch mehrere Gesetzesvorhaben umsetzen. Für die Apothekerschaft ist dabei nicht nur die Apothekenreform von Interesse. Das machte der Präsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, Jens-Andreas Münch, nun beim Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Tobias Krull in seiner Nordpark-Apotheke in Magdeburg Anfang des Monats deutlich.

„Das derzeit laufende Gesetzgebungsverfahren zum Notfall-Gesetz schafft unnötige Doppelstrukturen, durch die das derzeit bestehende sehr gut funktionierende flächendeckende Notdienstsystem der Apotheken nicht mehr aufrecht zu erhalten sein wird“, sagte Münch laut einer Pressemitteilung von diesem Freitag.

Krull sitzt im Gesundheitsausschuss des Landtags, doch diese Problemdarstellung war ihm neu. „Da müssen wir das Innenministerium mit ins Boot holen, denn dort ist das Thema verortet“, erklärte er.