Laumann will zusammen mit Apothekern Pläne für die Zukunft entwickeln

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will für die Zukunft sicherstellen, dass freiberuflich und inhabergeführte Apotheken erhalten bleiben. Das machte er an diesem Mittwoch beim Sommerempfang des Apothekerverbandes Nordrhein (AVNR) deutlich. Er betonte, dass die Pläne zur Apothekenreform aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) abzulehnen seien. Falls die Reform in ihrer aktuellen Fassung in Kraft treten sollte, stellte Laumann in Aussicht: „Dann wird das eines der kurzlebigsten Gesetze der Bundesrepublik.“

Statt Apotheken ohne Apotheker*innen wäre eine Honorarerhöhung dringend notwendig, um die flächendeckende Arzneimittelversorgung zu gewährleisten. Er lud die Apothekerschaft ein, „gemeinsam mit ihm und seinem Ministerium die Apotheke der Zukunft zu entwickeln“, heißt es in einer Pressemitteilung des AVNR vom heutigen Donnerstag.