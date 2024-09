Ersatzkassen wollen pDL direkt abrechnen

Nun fordert der Verband der Ersatzkassen (vdek) grundlegende Änderungen bei der Finanzierung der pDL. Mehr als 340 Millionen Euro Versichertengelder würden derzeit für pDL bereitgehalten, aber nicht abgerufen. „Es ist in Anbetracht der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr hinnehmbar, Mittel in dieser Größenordnung zu parken, obwohl sie augenscheinlich nicht in diesem Umfang für diese Versorgungsform benötigt werden“, sagt die vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner in einer Pressemitteilung von diesem Donnerstag. Der Aufschlag für die pDL sollte nach Auffassung des vdek sofort ausgesetzt werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat erst vergangene Woche erklärt, dass die Kassenbeiträge im nächsten Jahr steigen werden. Die Krankenkassen zeigten kein Verständnis, dass der Minister dem tatenlos zusieht. Auch jetzt betont Elsner: „In solchen Zeiten ist es umso wichtiger, das Geld sinnvoll im Interesse der Versicherten einzusetzen.“

Die vdek-Chefin macht zudem deutlich, „dass die Ersatzkassen pDL für Versicherte gutheißen, die eine besondere Unterstützung brauchen“. Dennoch meint sie: „Um Unausgewogenheiten zwischen Einnahmen und Ausgaben zu vermeiden, sollte die Abrechnung der Dienstleistungen jedoch direkt zwischen den Apotheken und Krankenkassen erfolgen.“