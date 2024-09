BMG evaluiert weiter die Auswirkungen des ALBVVG

„Leider hat das neue Lieferengpassgesetz bisher kaum Wirkung gezeigt“, sagte ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold Ende des vergangenen Monats. „Pro Jahr müssen die Apothekenteams mehrere Millionen Stunden Mehrarbeit leisten, um für die Patientinnen und Patienten trotz eines Engpasses noch Versorgungslösungen zu finden“, so Arnold.

Eine Apokix-Umfrage aus dem Februar hatte bereits ergeben, dass es in den Apotheken kaum Hoffnung gibt, dass sich in nächster Zukunft die Situation bei den Lieferengpässen verbessern könnte. Das im Juli vergangenen Jahres in Kraft getretene und hierzu vorgesehene Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) sahen sie jedenfalls als nicht geeignet an.

In einer Kleinen Anfrage wollte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nun wissen, wie denn der Stand bei den Lieferengpässen ist und wie weit das ALBVVG bereits umgesetzt werden konnte. Aus den Antworten geht hervor: Viel weiß die Bundesregierung nicht dazu, sie verweist auf eine bis Ende 2025 laufende Evaluation. Wer also genaueres in Erfahrung bringen will, muss sich noch gedulden.

Kippels: Lauterbach setzt Versorgungssicherheit aufs Spiel

Der CDU-Abgeordnete Georg Kippels geht sogar noch weiter in seiner Einschätzung: „Die Antworten der Bundesregierung bestätigen leider genau das, wovor die CDU/CSU-Fraktion schon bei der Verabschiedung des Gesetzes vergangenes Jahr gewarnt hat: Die Maßnahmen reichen entweder nicht aus oder sind sogar kontraproduktiv, um Lieferengpässe bei Arzneimitteln zu vermeiden.“ Trotz der Vorwarnungen setze Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erneut die Versorgungssicherheit der Bevölkerung aufs Spiel.