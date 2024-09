Sachsen-Anhalt: SPD-Gesundheitsministerin gegen Apotheke ohne Apotheker

In Erfurt und Thüringen machten die beiden noch amtierenden Gesundheitsministerinnen Thüringens und Sachsens, Heike Werner (Linke) und Petra Köpping (SPD), bei den Protesten in der vergangenen Woche klar, dass sie die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Apothekenreform ablehnen. Köpping kündigte sogar an, den Vermittlungsausschuss anrufen zu wollen, sollte das Vorhaben durch den Bundestag kommen.

Nun hat auch die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne (SPD), erklärt, dass es Apotheken ohne Apothekerin oder Apotheker nicht geben dürfe. Sie werde sich dafür „intensiv“ einsetzen, sagte sie bei ihrem gemeinsamen Besuch mit dem Landrat des Salzlandkreises, Markus Beier (SPD), in der St. Jakobi Apotheke in Schönebeck. Mit dabei waren auch der Vizepräsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, Lars-Alexander Mohrenweiser, und Thomas Rößler, stellvertretender Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt.