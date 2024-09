Mit wenigen Klicks zum Cannabis-Rezept – Apotheken kritisieren Online-Plattformen

Nicht einmal das Alter der Patienten lasse sich so sicher feststellen. So müssen in der Regel Bilder von Ausweisdokumenten hochgeladen werden, offiziell werden nur an Erwachsene Rezepte ausgestellt. Ohne Videokonsultation falle es aber nicht auf, wenn jemand einfach den Ausweis eines älteren Bruders verwendet. „Wir sind nicht gegen Telemedizin, denn die füllt eine Lücke, und es gibt auch seriöse Anbieter. Aber wir fordern, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden“, sagt Neubaur.

Sind Exklusivverträge mit einzelnen Apotheken rechtmäßig?

Problematisch sei auch, wie die Plattformen mit Apotheken zusammenarbeiten. So werden den Patienten bei Ausstellung des Rezepts meist direkt Cannabisblüten bestimmter Apotheken angeboten. „Exklusivverträge mit einzelnen Apotheken sind aber eigentlich nicht rechtmäßig, schließlich besteht das Recht auf freie Apothekenwahl“, sagt Neubaur. „Es ist eine Grauzone.” Außerdem könne es nicht sein, dass bei einem telemedizinischen Angebot von vornherein feststeht, dass nur Cannabis verschrieben wird, und Alternativen gar nicht infrage kommen.

Der Trend zum privaten E-Rezept aus dem Netz macht sich auch in den niedergelassenen Apotheken bemerkbar: „Wir werden hier geflutet mit Privatrezepten“, sagt Neubaur. Der Anteil von Privat- zu Kassenrezepten betrage etwa 80 zu 20, schätzt sie. Vorher habe er bei etwa 60 zu 40 gelegen.

Apotheken müssen Kontrahierungszwang beachten

Wenn Kunden mit dem Rezept einer Telemedizin-Plattform erscheinen, müssten sie auch beliefert werden: „Es besteht für uns Kontrahierungszwang und wir können nicht alles nachkontrollieren“, sagt Neubaur. Manchmal gebe es aber Unstimmigkeiten auf solchen Rezepten. Dann komme es immer wieder vor, dass die ausstellenden Ärzte telefonisch für Rückfragen gar nicht erreichbar sind. Viele hätten ihren Sitz im Ausland. In diesem Fall kann die Herausgabe von Cannabisblüten verweigert werden.

Neubaur will Apotheken, die aus wirtschaftlichen Gründen mit den Plattformen zusammenarbeiten, keinen Vorwurf machen. Für die anderen Cannabis versorgenden Apotheken sei das Modell aber aus verschiedenen Gründen ärgerlich. „Durch die hohe Nachfrage über die Plattformen entstehen Lieferengpässe, die für uns einen Mehraufwand bedeuten, weil dann auf andere Produkte ausgewichen und ein neues Rezepte beantragt werden muss”, erklärt die VCA-Geschäftsführerin. Zudem würden die Preise gedrückt, und zwar weit unter das Schwarzmarkt-Niveau: Weil Apotheken über die Plattformen ausschließlich Blüten bestimmter Hersteller anbieten und so andere Konditionen aushandeln können.

Grenze zwischen medizinischer Anwendung und Freizeitkonsum verwischt

Ärgerlich sei, dass durch die Verschreibungspraxis vieler Plattformen die Grenze zwischen Freizeitkonsumenten und echten Cannabispatienten verschwimmt. Zu leicht könnten dort Symptome nur vorgegeben werden. Diese Vermischung schade aber dem Ansehen von Cannabis als Medikament: „Es macht alles kaputt, für das wir seit Jahren gekämpft haben, nämlich ein seriöses Ansehen von Cannabis als Medizin“, beklagt Neubaur. Sie weiß sogar von niedergelassenen Ärzten, die nur noch Extrakte, aber keine Cannabisblüten mehr verschreiben wollen, weil sie nicht mit unseriös erscheinenden Plattformen in einen Topf geworfen werden wollen.