Dreifach-Grippeimpfstoffe und RSV-Impfung für Ältere werden Kassenleistung

Die Änderung der Schutzimfpungs-Richtlinie kommt nicht allein. Der G-BA nutzt sie für einen weiteren Switch, denn: Die STIKO rät mittlerweile wieder – wie auch WHO und EMA – bevorzugt zu Dreifachgrippeimpfstoffen ohne die zweite Influenza-B-Yamagata-Komponente, statt zum tetravalenten Grippeschutz. Auch in diesem Punkt hat der G-BA die Schutzimpfungs-Richtlinie aktualisiert, folgt den Empfehlungen der STIKO und verweist dort „nicht mehr auf den zwingenden Einsatz von Vierfach-Impfstoffen“, erklärt der G-BA. Bei Nichtverfügbarkeit von Dreifach-Impfstoffen in der Grippesaison 2024/25 könnten auch solche mit Vierfach-Kombination verwendet werden – was der Fall sein wird. Bis auf die einzige Lebendvakzine von AstraZeneca, Fluenz 2024/25, vermarkten alle Grippeimpfstoffhersteller hierzulande ausschließlich Vierfachgrippeimpfstoffe. Die Verfügbarkeit der Dreifach-Kombination als sogenannter Totimpfstoff wird laut G-BA erst ab der Grippesaison 2025/26 erwartet. Mit der beschlossenen Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie will der G-BA eine „verlässliche Planungsgrundlage“ für die Impfstoff-Bereitstellung für die Grippesaison 2025/26 schaffen.