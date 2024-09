Welche Arzneimittel sollten Erdnuss-Allergiker vermeiden?

Erdnussöl wird als Trägerstoff oder Lösungsmittel für fettlösliche Stoffe eingesetzt, beispielsweise für die fettlöslichen Vitamine E, D, A und K. Auch die auf einem Steroidgerüst basierenden Sexualhormone Progesteron, Östrogene und Testosteron sind besser fett- als wasserlöslich.

In einigen lang wirksamen injizierbaren Arzneimitteln wird ebenfalls Erdnussöl eingesetzt. Das natürliche Öl wird langsam abgebaut und sorgt so für die Depotwirkung. Beispielsweise wird bei manchen injizierbaren Steroid-Hormonen, die langanhaltend wirken sollen, Erdnussöl verwendet.

Da Erdnussöl stabil gegenüber Oxidation ist, wird es mitunter auch zur Verlängerung der Haltbarkeit von Arzneimitteln genutzt.

So wie viele Pflanzenöle wird auch Erdnussöl in dermatologischen Anwendungen aufgrund seiner feuchtigkeitsspendenden und hautfreundlichen Eigenschaften verwendet. Vor allem Cremes, die trockene Haut versorgen sollen, enthalten daher oft Erdnussöl. Auch manche Schmerzsalben wird das Öl zugesetzt. Allergiker sollten hier aufpassen: Durch offene und rissige Hautstellen oder über die Hände könnte Erdnussprotein in den Organismus gelangen. Auch beim Auftragen auf intakte Haut können (meist lokale) Symptome auftreten wie Juckreiz und Rötungen.

Außerdem kann Erdnussöl als Hausmittel eingesetzt werden, um Ohrenschmalz zu verflüssigen. Auch als Klistier zur Erweichung von Stuhl wird es mitunter angewendet.

Rote Liste: Diese Arzneimittel enthalten Erdnussöl

Laut der Roten Liste enthalten alle unten aufgeführten Arzneimittel Erdnussöl und damit potenziell Erdnussprotein.

Folgende Oralia enthalten Erdnussöl:

Zu injizierendes Testosteron, das zum Beispiel bei Hypogonadismus oder zur Pubertätsinduktion eingesetzt wird, kann für Allergiker ebenfalls eine Gefahr darstellen

Dermatologische Zubereitungen mit Erdnussöl

