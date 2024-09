Tipps gegen Atemnot

Was steckt hinter Atemnot?

Atemnot kann auch in der Folge verschiedener Erkrankungen entstehen, darunter chronisch obstruk­tive Lungenerkrankung (COPD), Asthma bronchiale, Lungenemphysem, Herzerkrankungen, neurologische Erkrankungen (amyotrophe Lateralsklerose) oder Tumoren. Bei diesen Zuständen kann es dazu kommen, dass die Patienten nicht ausreichend CO 2 ausatmen, was zu einem erhöhten CO 2 -Partialdruck (Hyper­kapnie) im Blut führt. Um diesen erhöhten CO₂-Spiegel auszugleichen, wird die Atmung tiefer und schneller. Seltener löst ein Sauerstoffmangel (Hypoxie) die Symptome aus.

Der Überbegriff Dyspnoe (Kurzatmigkeit) fasst verschiedene subjektive Erfahrungen zusammen, wie ein Gefühl des Erstickens oder anstrengendes Atmen. Solche Symptome können sich über Stunden oder Tage entwickeln und werden als akut bezeichnet. Eine schnell eintretende Atemnot kann auf ernsthafte und lebensbedrohliche Erkrankungen wie eine Lungenembolie hinweisen.

Halten die Symptome länger als vier Wochen an, wird von einem chronischen Zustand gesprochen. Dies kann bei COPD der Fall sein, bei der eine persistierende Entzündung zu einer Zerstörung des Lungengewebes und zu einer dauerhaften Obstruktion führt.

Bei der Diagnostik hilft es, die Symptome des Patienten genauer zu kategorisieren: