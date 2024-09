Nirsevimab in spanischer und französischer Aufmachung

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) erwartet eine hohe Nachfrage nach Beyfortus® zu Beginn der Infekt-Saison im Herbst, die ohne Vermarktung ausländischer Produkte nicht ausreichend gedeckt werden kann. Um der Nachfrage nachzukommen, darf der Zulassungsinhaber Sanofi Winthrop Industrie vom 1. September bis zum 30. Oktober 2024 Packungen des Arzneimittels aus Frankreich und Spanien in Deutschland auf den Markt bringen. Die Produkte sind mit den in Deutschland zugelassenen Arzneimitteln pharmazeutisch identisch, auch wenn die Beschriftung der Verpackung ausschließlich auf Französisch oder Spanisch ist, so das PEI. Eine deutschsprachige Packungsbeilage kann über einen Link auf der Webseite des PEI heruntergeladen werden.

Die französischsprachig etikettierten Packungen der Chargen 2070037 (100 mg) und 2070030 (50 mg) gelangen unter den Sonder-PZN 19468272 und 19483248 in den Handel, die spanischen Packungen der Charge AZ240083 (50 mg) unter der Sonder-PZN 19482823.