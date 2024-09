Mutierte Leukozyten als kardiovaskulärer Risikofaktor

Unidirektionaler Zusammenhang zwischen CHIP und Atherosklerose

In der aktuellen spanischen longitudinalen Kohortenstudie wurden CHIP-Klone mittels DNA-Sequenzierung von Blutproben detektiert und Atherosklerose durch Ultraschalluntersuchung der Oberschenkelarterie. Die Studie wurde im Fachjournal Nature Medicine veröffentlicht. Der Studienzeitraum belief sich auf sechs Jahre. Es nahmen 3692 gesunde Personen teil. Zu Beginn waren die Teilnehmenden 40 bis 55 Jahre alt.

Die Ergebnisse: CHIP erhöhte das Risiko um den Faktor 2,1, in drei Jahren eine Atherosklerose in der Oberschenkelarterie zu entwickeln. Umgekehrt konnte bei bereits bestehender Atherosklerose keine Zunahme der Blutzell-Klone festgestellt werden. Daraus leiten die Forschenden ab, dass CHIP unidirektional Atherosklerose begünstigt. Zuvor gab es die Annahme eines wechselseitigen Zusammenspiels zwischen Gefäßschäden und CHIP.

Außerdem sei die CHIP-Prävalenz im mittleren Alter mit 6 % dreimal höher als bisher angenommen. Durch die tiefe genomweite Sequenzierung konnte bei 25 % der Teilnehmenden mindestens eine Mutation entdeckt werden, die mit CHIP assoziiert wird. Somatische Mutationen im DNMT3A-Gen und TET2-Gen waren hierbei am häufigsten. Frauen hatten altersunabhängig ein 64 % höheres Risiko eine DNMT3A-Genmutation zu tragen als Männer. Ansonsten gibt die Forschungsgruppe keine geschlechtsspezifischen Unterschiede an.

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass CHIP ein unabhängiger Risikofaktor für Atherosklerose und damit verbundene Erkrankungen ist [5].

Prävention bei CHIP-Mutation

Die „klassischen“ Risikofaktoren für Atherosklerose machen ungefähr 50 % der Fälle aus, meint Prof. Dr. Stefanie Dimmeler, Direktorin am Institut für kardiovaskuläre Regeneration der Johann-Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhter nicht-HDL-Cholesterolspiegel, Rauchen und Diabetes erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines kardiovaskulären Ereignisses und die Gesamtmortalität insgesamt [1]. CHIP könnte einer der bisher unbekannten zusätzlichen „unmodifizierbaren“ Risikofaktoren sein und in der Prävention eine bedeutende Rolle spielen.

Gezielte Präventionsstrategien, die die mutierten Leukozyten angehen, könnten das Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden, bei Muationsträgern senken. Bisherige Leitlinien geben jedoch keine Empfehlung zum Screening oder zur Therapie der CHIP. Dr. Moritz von Scheidt, Facharzt für Kardiologie und Leiter der Spezialsprechstunde Klonale Hämatopoese des Deutschen Herzzentrum München, fasst das Präventionspotenzial so zusammen: „Die frühzeitige Erkennung [von Blutzell-Klonen] könnte es ermöglichen, gezielte Präventionsstrategien zu entwickeln und zu implementieren, bevor kardiovaskuläre Ereignisse auftreten. Praktisch umsetzbar wäre ein Screening in risikobehafteten Bevölkerungsgruppen, insbesondere bei älteren Patienten oder solchen mit kardiovaskulären Vorerkrankungen (zum Beispiel bei Patienten ab 50 Jahren mit nachgewiesener Atherosklerose oder bei Patienten ab 60 Jahren bei Vorliegen von zwei kardiovaskulären Risikofaktoren).“

Bereits bald ein Arzneimittel bei CHIP?

Der Interleukin-1-beta-Antikörper Canakinumab zielt auf den NLRP3-Inflammasom vermittelten Signalweg ab und wirkt daher anti-inflammativ. In einer multizentrischen Studie mit 338 Herzinfarkt-Patienten, die einmal täglich für drei Monate Canakinumab erhielten, hatten Teilnehmende mit CHIP weniger schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse als Patienten ohne CHIP. Insbesondere Teilnehmende mit TET2-Mutation und CHIP profitierten von dem Wirkstoff, verglichen mit Patienten ohne CHIP [3].

Das Alkaloid Colchicin wird zwar immer wieder bei CHIP diskutiert, randomisierte Studien fehlen jedoch. In Studien konnte der Wirkstoff unabhängig vom CHIP-Satus das Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse reduzieren. [4]

Literatur

