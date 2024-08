Schafft es die Apothekenreform im September ins Kabinett?

In dem an diesem Freitag veröffentlichten Stern-Interview hatte der Minister auch eingeräumt, dass die Beitragssätze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung im neuen Jahr wohl steigen werden. „Das liegt daran, dass in der Vergangenheit wichtige Reformen ausgeblieben sind“, erklärte er. Wenn man die Krankenhäuser jetzt nicht finanziell unterstütze, würden viele „das rettende Ufer der Krankenhausreform nicht erreichen“. Lauterbach weiter: „Jetzt ist die Phase, in der wir Geld in die Hand nehmen müssen, auch das der Beitragszahler. Nur so gelingen die Strukturreformen, die langfristig die Kostenentwicklung dämpfen und das System besser machen.“

Ob er bei dieser Aussage auch an die Apotheken dachte, ist unklar, aber zweifelhaft. Klar ist hingegen, dass die Krankenkassen von höheren Beiträgen nichts wissen wollen und wegen Lauterbachs jüngster Aussagen bereits Druck machen: Der Verband der Ersatzkassen (vdek) hält dem Minister in einer Pressemitteilung vor, er bringe „ein teures Gesetz nach dem anderen auf die Agenda, ohne dass die Versorgung der Versicherten spürbar besser wird“. Carola Reimann, Chefin des AOK-Bundesverbands, titulierte ihn als „teuersten Bundesgesundheitsminister aller Zeiten“. Vom BKK-Bundesverband hieß es: „Die Reform des Gesundheitssystems muss sich darauf konzentrieren, Effizienzreserven zu heben, statt die Versicherten zusätzlich zu belasten und die finanzielle Stabilität der Krankenkassen zu gefährden.“

AOK und vdek erinnerten Lauterbach an ein Versprechen des Koalitionsvertrags: Die Beiträge für Bürgergeldempfangende müssten auskömmlich finanziert werden. Zudem schlagen sie vor, den Mehrwertsteuersatz für Arzneimittel auf 7 Prozent gesenkt werden. Angesichts der bisherigen Entwicklung der Arzneimittelausgaben