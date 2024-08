Patienteninformation zum Schlaganfall erschienen

Die Patienteninformation Schlaganfall ist nun in leichter Sprache erschienen. In leicht verständlicher Grammatik und ohne Fachbegriffe wird über Ursachen, Diagnoseverfahren und Therapieoptionen informiert. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die aufgrund eingeschränkter sprachlicher und/oder kognitiver Fähigkeiten gewöhnliche Gesundheitsinformationen nicht verstehen. Herausgegeben werden die Patienteninformationen in leichter Sprache vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin und dem Verein Special Olympics Deutschland.