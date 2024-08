Aktualisierte NVL Asthma: Sicherheitsprofil der Glucocorticoide im Fokus

Im Hinblick auf die Bedarfstherapie betonen die Leitlinienautoren die positive Evidenz für eine Fixkombination eines niedrig dosierten inhalativen Glucocorticoids (ICS) mit dem langwirkenden Beta-2-Sympathomimetikum Formoterol. Noch ist kein entsprechendes Arzneimittel für die Anfallstherapie zugelassen. Dennoch wird die Fixkombination als Alternative zu den kurzwirkenden Beta-2-Sympathomimetika (SABA) in Stufe 1 und 2 des Stufenschemas als ausschließliche Therapie bei Bedarf empfohlen. Auch in Stufen 3 und 4 kann die Fixkombination als zusätzliche Bedarfstherapie für die Patienten, die auch in der Langzeittherapie ICS plus Formoterol erhalten, eingesetzt werden (s. Abb).