FDP Thüringen fordert bilaterales Abkommen mit den Niederlanden

Der thüringische Gesundheitspolitiker Robert-Martin Montag (FDP) fordert, dass Lücken bei der Überwachung von ausländischen Arzneimittelversandhändlern geschlossen werden müssen. In einer Pressemitteilung von diesem Dienstag verweist er auf Berichte darüber, dass bei den niederländischen Versendern die in Deutschland geltenden Temperaturstandards nicht eingehalten werden – ein altbekanntes Problem. Da die deutschen Behörden in den Niederlanden keine Zugriffs- und Kontrollrechte hätten, bestehe der Zustand fort: „Es kann nicht sein, dass Pakete mit Medikamenten stundenlang nicht sachgerechten Temperaturen ausgesetzt werden. Denn abweichende Temperaturen können die Qualität und Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen“, erklärt Montag.