Groeneveld: ApoRG wird „in jedem Punkt abgelehnt und bekämpft“

Lautstark machten Mitte der Woche Apothekenteams in Dresden und Erfurt auf die schwerwiegenden Folgen der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplanten Apothekenreform aufmerksam. Unterstützt wurde sie auch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, beispielsweise Niedersachsen.

Der Vorsitzende des Landesapothekerverbands Niedersachsen (LAV), Berend Groeneveld, kritisierte am Mittwoch laut einer Pressemitteilung, dass die Bundesregierung es in den vergangenen Jahrzehnten versäumt habe, in das Apothekensystem zu investieren. „Die Folge ist der rasante Rückgang der Apotheken und die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ist nicht mehr zukunftsfest.“

Derzeit versuche das Bundesgesundheitsministerium (BMG), „die Fehler der letzten Jahre mit absurden Maßnahmen und Reformplänen abzufangen“. Als Beispiel nannte er unter anderem das 2023 in Kraft getretene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Durch den erhöhten Zwangsrabatt hätten die Apotheken „enorme Einbußen hinnehmen“ müssen.