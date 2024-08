Arzneimittelausgaben steigen im Juli wieder deutlich

Die Zahl der abgegebenen Packungen stieg in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 3,8 Prozent, die der Rezepte um 34,1 Prozent. Die Anzahl der eingelösten Rezepte erhöht sich vor allem durch die Einführung des E-Rezepts zu Jahresbeginn, weil anders als beim Rosa Rezept jedes E-Rezept nur eine einzelne Verordnung berücksichtigen kann.

Regional entwickelten sich die Ausgaben für Arzneimittel höchst unterschiedlich. In Mecklenburg-Vorpommern stiegen sie um 25,5 Prozent – auf 127,5 Millionen Euro; auch in Nordrhein und Westfalen-Lippe stiegen sie um jeweils knapp mehr als 25 Prozent, was in den zwei bevölkerungsreichen Regionen im Juli zu einer Summe von etwas über einer Milliarde Euro führte (ebenfalls ohne Berücksichtigung von Rabattverträgen).

Am unteren Ende liegen übrigens Thüringen und Sachsen mit einem Plus von 2,8 Prozent bzw. 6,6 Prozent. In den beiden Bundesländern ist auch die Steigerungsrate von Januar bis Juli 2024 klar unterdurchschnittlich: Sie liegt in Thüringen bei 7,3 Prozent und in Sachsen bei 8,5 Prozent.

Gestiegen sind im Juli auch die GKV-Ausgaben für Impfstoffe – und zwar um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im gesamten 7-Monatszeitraum ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwachs von 4,2 Prozent.