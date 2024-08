Wenn die Technik versagt, geht es um „Manpower“

Das Team der Lipsia-Apotheke aus Leipzig will, dass dringend etwas verändert wird. Die Bewältigung der Lieferengpässe erfordere gegenwärtig enorme Ressourcen, sagen sie. Die Anforderungen an die Apotheken wachsen. „Wir kommen um eine Honorarerhöhung nicht herum“, so die Leipziger*innen.

Auch Michael aus der Concordia-Apotheke in Plauen hat ein Anliegen, für das es sich lohnt, die Badehose gegen Demo-Outfit und ein selbst gemaltes Plakat zu tauschen. Er ist PTA-Auszubildender im zweiten Lehrjahr, hat nach eigener Aussage viel Spaß an seiner Ausbildung. Gerade deshalb möchte er sich dafür starkmachen, dass andere junge Menschen sich für diesen Berufsweg entscheiden – allerdings kann nach aktuellem Stand im kommenden Jahr in Plauen kein weiter Jahrgang für PTA-Azubis starten. Im Moment ist der PTA-Beruf zudem vergleichsweise schlecht bezahlt. Um das zu ändern, ist Michael nach Dresden gereist.