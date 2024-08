Rezeptur auf E-Rezept: Was ist zu beachten?

Weiteren Fragen, denen Beate Riek auf den Grund geht, sind: Wie bekommen Sie eigentlich die Taxation in die eRezept-Abrechnung? Für die Taxation benötigen Apotheker:innen und PTA sowohl Packungsdaten (ABDATA) als auch Informationen aus der Herstelldokumentation, wie die tatsächlich eingesetzten Stoffmengen (z. B. wenn ein Korrekturfaktor beim Wirkstoff dazukommt). Damit ist wichtig, dass Apotheker und PTA die Rezeptur auch erst nach der Dokumentation taxieren. Praktisch sind für diese Fälle Programme, die Dokumentation und Taxation kombinieren. Was muss am Ende in den Abgabedatensatz? Und wie gehen Sie mit einem E-Rezept um, auf dem der Arzt oder die Ärztin „2 x 100 ml Lösung Ibuprofen-Saft 20 mg/ml“ verordnet hat? Dürfen Sie zwei Rezepturen à 100 ml abrechnen? Was können Sie eigenmächtig ändern? Was machen Sie bei Änderungen der Zusammensetzung, z. B. bei Ergänzung eines Anreibemittels?

Beate Rieks Vortrag ist bereits online, und Sie können diesen noch bis zum 30. September 2024 anschauen und anhören. Das Handout, damit Sie auch in der Apotheke schnell etwas nachschlagen können, steht zum Download bereit. Insgesamt besteht der DAV-Rezeptursommer 2024 aus sechs BAK-zertifizierten Vorträgen, sodass Sie sechs Fortbildungspunkte sammeln können. Als DAZ-Abonnent:in oder PTAheute-Clubmitglied können Sie die Fortbildung zum vergünstigten Abonnentenpreis (128 Euro inkl. USt.) buchen.