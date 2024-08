Erdafitinib erhält Zulassung in Europa

Wirkmechanismus von Erdafitinib

Erdafitinib wirkt, indem es an Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptoren (fibroblast growth factor receptor, FGFR) bindet und deren enzymatische Aktivität blockiert. Dadurch wird ein Signalweg unterbrochen, der für das Wachstum und Überleben der Tumorzellen entscheidend ist. Infolgedessen werden die Tumorzellen in den programmierten Zelltod (Apoptose) geschickt. Erdafitinib kann nur bei Personen eingesetzt werden, bei denen eine FGFR3-Veränderung nachgewiesen worden ist [3]. Bei etwa 20% der fortgeschrittenen oder metastasierten Blasenkrebsfälle kommen solche Mutationen im FGFR-Gen vor. Bei Krebs im oberen Harntrakt sind es sogar 36%.

Wirksamkeit in zulassungsrelevanter Studie

In der zulassungsrelevanten Studie (Phase-III, THOR) erhielten Patienten im Verhältnis 1:1 entweder Erdafitinib oder eine Chemotherapie mit Docetaxel oder Vinflunin. Der primäre Endpunkt war das Gesamtüberleben, definiert als die Zeit von der Randomisierung bis zum Tod. Sekundäre Endpunkte waren die Gesamtansprechrate und das progressionsfreie Überleben. Bei Patienten unter Erdafitinib verlängerte sich das mediane Gesamtüberleben im Vergleich zur Chemotherapie (12,1 vs. 7,8 Monate, 95%-Konfidenzintervall = 10,28 - 16,36, p = 0,005). Auch die Gesamtansprechrate und das progressionsfreie Überleben verbesserten sich unter Erdafitinib [2].

Zu Beginn der Therapie mit Balversa® wird eine Dosierung von 8 mg täglich empfohlen. Ärzte sind angehalten den Serumphosphatspiegel zu beobachten, um bei Bedarf Dosisanpassungen vorzunehmen. Falls eine Dosis vergessen wurde, sollte sie so schnell wie möglich nachgeholt werden. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Hyperphosphatämie, Durchfall und Stomatitis. [3]. Erdafitinib ist ein P-Glykoprotein-Substrat und wird über CYP2C9 und CYP3A4 zum Hauptmetaboliten verstoffwechselt. Bisher sind allerdings keine klinisch relevanten Arzneimittelinteraktionen bekannt [3].

