CDU und SPD in Sachsen unterstützen Widerstand gegen „Light-Apotheken“

Der Vorsitzende der CDU in Thüringen, Mario Voigt, unterstützt die Petition „Gesundheitsversorgung in Thüringen sichern. Apotheken retten.“ Er setzt darauf, 40.000 Unterschriften zu sammeln, um ein weiteres Druckmittel gegen die Pläne zur Apotheke ohne Apotheker*innen ins Feld zu führen. Für die Apotheken gehe es um wirtschaftliche Planungssicherheit, sagte er. Voigt forderte eine Erhöhung des Fixums, sowie einen Inflationsausgleich für die Apotheken. Das Apothekensterben sei ein Warnsignal für ein umfassendes Versorgungsproblem im Gesundheitsbereich. Der CDU-Landesvorsitzende stellte in Aussicht, dass die Gesundheitspolitik zu den „Top-Themen“ der kommenden Legislaturperiode zählen wird.