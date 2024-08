Das sind die besten Ausbildungsapotheken des Jahres 2023

Der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) kürt jedes Jahr die besten Ausbildungsapotheken für das praktische Jahr (PJ). Studierende können die Apotheke, in der sie den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolviert haben, als empfehlenswerte Ausbildungsapotheke angeben bzw. in eine Datenbank eintragen. Die Pharmazeuten im Praktikum (PhiP) können an einer Umfrage teilnehmen, in denen sie ihre Ausbildungsapotheke bewerten. Dabei geht es vor allem darum, ob die Apotheke den Anforderungen der Approbationsordnung gerecht wird.