Neben möglichen Regierungskonstellationen stellt sich für die Apothekerschaft die Frage, inwieweit ihre Sorgen und Forderungen in den Wahlprogrammen der Parteien ihren Platz gefunden haben. Bei der folgenden Auflistung werden die Parteien gemäß ihrer zu erwartenden Verteilung im Parlament priorisiert.

AfD

Im AfD-Programm zur Landtagswahl in Thüringen tauchen Apotheken überhaupt nicht auf. Stattdessen will deren Landesverband dem Ärzte- und Zahnärztemangel mit der Schaffung neuer Studienplätze begegnen und zudem die Vergütung für die Berufsgruppen erhöhen. Medizinstudienplätze an der Uni Jena sollen „speziell für Landeskinder vorgehalten werden“. Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken lehnt die AfD ab, genauso wie die Abgabe von Pubertätsblockern und auch eine Koordination gesundheitspolitischer Maßnahmen im Rahmen der EU. Den umfangreichsten Punkt in ihrer Gesundheitsagenda nimmt jedoch die Kritik an den staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ein.

CDU

Die CDU wirbt mit einem „20-Minuten-Versprechen“: Innerhalb dieser Zeit soll für alle Thüringer eine Arztpraxis und eine Apotheke erreichbar sein. Um das zu gewährleisten, sollen mehr Absolventen der Studiengänge Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie in Thüringen gehalten werden. Deshalb plant die CDU 20 Prozent der Studienplätze an Bewerber zu vergeben, die sich vorab zu einer Niederlassung im Land entscheiden. Zudem sei die „Eignung“ für Gesundheitsberufe wichtiger als der Notenschnitt, heißt es. Für die Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit will die CDU die Zusammenarbeit von Ärzten und Apothekern intensivieren. Das ARMIN-Projekt soll demnach dauerhaft in Thüringen implementiert werden.

BSW

Auch beim BSW haben es die Apotheken nicht ins Wahlprogramm geschafft. Stattdessen wirbt die neu gegründete Partei damit, Ärzte im Land halten zu wollen, indem man entsprechende Förderprogramme an eine berufliche Tätigkeit in Thüringen bindet. Zudem schlägt das BSW vor, die Anzahl der Krankenkassen deutlich zu reduzieren, um Verwaltungskosten zu sparen.

Die Linke

In ihrem Wahlprogramm fordert die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow wirksame Maßnahmen gegen das Apothekensterben. Zudem verbucht man es als Erfolg der eigenen Regierung, mit einer Förderung von jeweils bis zu 40.000 Euro die Gründungen neuer Praxen und Apotheken vorangetrieben zu haben. Die Linke setze sich zudem dafür ein, die Studienplätze im Bereich Pharmazie zu erhöhen.

SPD

Auch die thüringische SPD will laut ihrem Programm die Niederlassung von Arztpraxen und Apotheken insbesondere auf dem Land fördern. Deshalb unterstütze man den Neubau am Institut für Pharmazie in Jena, heißt es.

Bündnis 90 / Die Grünen

Die Grünen wollen wirksame Maßnahmen zum Erhalt der Apotheken „besonders im ländlichen Raum“ auf den Weg bringen. Zudem fordern sie einen Ausbau der Telematikinfrastruktur und eine bessere Unterstützung der Gesundheitsdienstleister bei der Anbindung.

FDP

Die Freien Demokraten Thüringens würden – im Falle eines Wiedereinzugs in den Landtag – die Studiengebühren in den Bereichen Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie mit Landesmitteln finanzieren wollen. Dafür sollen Praxisbestandteile des Studiums und Weiterbildungen in Thüringen absolviert werden, Absolventen sollen verpflichtet werden, sich für mindestens fünf Jahre im Land niederzulassen.