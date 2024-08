Unter den drei Todesopfern des mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlags in Solingen ist offenbar auch die Apothekerin Ines Wallusch gewesen. Darüber informiert die Apothekerkammer Nordrhein, die auf der Webseite ihre Trauer zum Ausdruck brachte.

„Unsere geschätzte Kollegin wurde am vergangenen Freitag bei dem furchtbaren und feigen Terror-Anschlag in Solingen aus dem Leben gerissen. Sie widmete ihr Berufsleben mit großer Hingabe der Gesundheit und dem Wohl der Menschen in der Region. Ihr Engagement und ihre Menschlichkeit werden uns stets in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen“, heißt es in der Trauermeldung von AKNR-Präsident Armin Hoffmann.

Laut AKNR wurde Wallusch 1967 geboren. Ihre Approbation erhielt sie 1992.

Bei dem Angriff auf ein Stadtfest gab es drei Tote und acht Verletzte. Bereits am Samstag nahm die Polizei drei Personen fest, darunter auch den mutmaßlichen Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Syrer. Seither hat die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ den Anschlag für sich beansprucht.