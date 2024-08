Rechnerisch möglich wäre also eine Koalition aus CDU und AfD, die aktuell zusammen 86 von 120 Landtagssitzen besetzen würden – in diesem Fall würden sie sogar über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen, was den Spielraum in der Gesetzgebung deutlich erweitern würde. Auch mit dem BSW könnte die Union eine Mehrheitsregierung bilden (62 Sitze). AfD und BSW würden gegenwärtig 60 Sitze einnehmen, sie verfehlten also nur knapp die absolute Mehrheit, wären derzeit noch auf einen dritten Koalitionspartner angewiesen. Hypothetisch wären also auch Mehrheitskoalitionen aus AfD/BSW/SPD oder AfD/BSW/Grüne möglich.