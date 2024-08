Ich definiere mich als gesamtdeutscher Bürger, der im schönsten der 16 Bundesländer aufgewachsen ist und lebt. Nach der Wende wurde ich plötzlich „Ossi“ oder „Ostdeutscher“ – quasi wie Frauen „nur“ Frauenfußball spielen, während den Männern vermeintlich der (einzig wahre) Fußball vorbehalten bleibt. Meine Eltern sind beide in der DDR aufgewachsen und haben beide starke Wende-Brüche hinnehmen müssen. Sie haben beide ihre etablierten Jobs verloren und mussten sich irgendwie noch mal neu aufstellen. Und die Eltern aller meiner Freunde auch. Manchen gelang dies besser, andere sind daran zerbrochen. Die Angst, dass dies meinen Eltern und meinen Familienangehörigen ebenfalls passiert, hat mich mehr geprägt als alles andere.

Brüche in der Biografie

Es gibt solche Brüche in jeder Thüringer Biografie. Hinzu kommt, dass der Start der Demokratie – nicht wie nach dem 2. Weltkrieg in der BRD mit einem Wirtschaftswunder und Aufschwung einherging – sondern in Thüringen in den meisten Fällen mit Ängsten, Sorgen und einem wirtschaftlichen Abstieg verbunden war. Auch kann das tiefe Misstrauen der Ostdeutschen, welches gern auch mal als Jammern abgestempelt wird, besser verstanden werden, wenn die Verbindung mit der „Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt" gesehen wird[1]. Und da haben wir über das Thema „Buschzulage“ für vermeintliche Experten aus „dem Westen“ noch gar nicht gesprochen.

Belegbar ist, dass unsere Kultur in bundesdeutschen Medien gern negiert wird. Kennen Sie Uwe Seeler? Ja, sicherlich. Jeder kennt den ersten Fußballer des Jahres in Deutschland – so nennt Wikipedia die Auszeichnung, obwohl es bis zur Wende in beiden Ländern entsprechende Ehrungen gab. Aber kennen Sie auch Manfred Kaiser? Nein, wer soll das denn sein? Manfred „Manni“ Kaiser wurde 1963 erster Fußballer des Jahres der DDR. Für ihn und seine eindrucksvollen Leistungen ist offensichtlich kein Platz in der gesamtdeutschen Erinnerung. Warum eigentlich? Als „Manni“ am 15. Februar 2017 verstarb, suchte ich vergebens einen Nachruf in einem gesamtdeutschen Sportmagazin. Aus einer Thüringer Perspektive stellt sich die Frage gar nicht, ob darüber berichtet werden sollte, dass dieser Fußballheld verstorben ist – wenn man ihn nicht kennt, weil er gar nicht zum „richtigen Deutschland“ gehörte, leider auch nicht.

„So isser, der Ossi“?

Das so wichtige Zusammenwachsen kann aber nicht gelingen, wenn gesellschaftliches Desinteresse für die Geschichte oder gar Herablassung den Blick auf „den Osten“ prägen. „So isser, der Ossi“, durfte ich 2019 im Spiegel lesen. Vier Jahre später erklärte der Springer-Chef, dass die „Ossis alle Kommunisten und Faschisten“ seien. Die Diskussion über „den Ossi“ wird nach dem 1. September wieder aufflammen – so viel ist wohl schon heute sicher. Aber wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, dann müssen wir eingestehen, dass es in dieser Debatte keine Verständnisfortschritte gibt. Einzelne Experten wie Prof. Steffen Mau[2] vertreten sogar die Auffassung, dass „der Osten“ ökonomisch, politisch, aber auch, was Mentalität und Identität betrifft, anders bleiben wird und schlagen daher Alternativkonzepte wie Bürgerräte vor. Völlig unabhängig davon ist es mir aber besonders wichtig festzuhalten, dass uns eine neue Ost-West-Debatte, die erneut mit Schuldbegriffen operiert, wieder in die Sackgasse führen wird und nur die Feinde unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung stärkt.

„Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann: Wie wär’s mit wählen gehen“, formulieren „die ärzte“ in ihrem Song Demokratie außerordentlich treffend [3]. Ganz in diesem Sinne lautet meine Bitte an Sie: Gehen Sie am 1. September 2024 wählen und nehmen Sie alle Wahlberechtigten Ihres Umfeldes mit, denn „Nicht-Wähler werden oft falsch verstanden oder gar nicht“.[4]

Es steht mir nicht zu, Ihnen Hinweise oder Vorgaben für Ihre freie Wahl zu machen. Aber ich erlaube mir, Ihnen meine persönliche Wahlentscheidung, die überwiegend aus pharmazeutischen Gründen getroffen wird, zu erläutern. Thüringens Bevölkerung wird älter. Mit dem Alter steigt der Bedarf an einer gut funktionierenden Gesundheitsinfrastruktur mit einer flächendeckenden Arzneimittelversorgung rund um die Uhr. Dafür brauchen wir jede einzelne Apotheke und innovative Versorgungskonzepte wie ARMIN. Vor allem und gerade im ländlichen Raum. Wer sich eine Arzneimittelversorgung ohne meine Kolleginnen und Kollegen – und damit ohne ARMIN und individuelle Rezepturen – vorstellen kann, schwächt Thüringen und kann – genau wie diejenigen, die für die Arzneimittelversorgung der Thüringerinnen und Thüringer kein Konzept haben – keine der beiden Stimmen von mir bekommen.