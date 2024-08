Inzwischen läuft der Apothekerschaft die Zeit davon. Auch wenn der Entwurf einer Apothekenreform es Mitte der Woche erneut nicht ins Kabinett schaffte: Will man inhaltlich noch Einfluss nehmen, muss das Gutachten schnellstmöglich in den Umlauf. Doch danach sieht es aktuell nicht aus: Auf Nachfrage der DAZ antwortet die ABDA jetzt, man befinde sich noch immer in Gesprächen. Näheres ließ die Standesvertretung nicht durchblicken.

Ob die ABDA das Gutachten zeitnah veröffentlichen wird, ist also mehr als fraglich. In der Zwischenzeit hat sich zudem die Prämisse leicht verändert. Zum Zeitpunkt, als das Gutachten entstand, war noch angedacht, die Marge auf 2 Prozent festzuschreiben. Nach aktuellem Stand soll sie nun jedoch jährlich zusammen mit dem Fixum zwischen Deutschem Apothekerverband und GKV-Spitzenverband ausgehandelt werden. Es bleibt abzuwarten, ob und gegebenenfalls mit welchen Anpassungen das Gutachten noch Eingang in die politische Debatte um die Apothekenreform finden wird.