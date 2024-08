Die Stadt Wiesbaden will neue Wege für die Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken erproben. Am 15. August hatte die Gesundheitsdezernentin Milena Löbcke (Linke) eine Absichtserklärung unterzeichnet, die vorsieht, in der hessischen Landeshauptstadt einen Modellversuch für die Abgabe von Cannabis in Apotheken zu initiieren. Darüber informierte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung auf ihrer Internetseite.

In dem Projekt soll die geregelte Abgabe von Cannabis in Apotheken an Genuss-Konsument*innen erprobt werden. Löbcke sieht darin einen notwendigen Schritt im Rahmen der Teillegalisierung: „Der Aufbau einer zweiten Säule neben dem privaten Anbau und den Anbauvereinigungen ist essentiell, um den Schwarzmarkt zu marginalisieren und die Zielstellungen eines erfolgreichen Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutzes zu erreichen.“ Man stütze sich dafür auf erfolgreiche Modellversuche in der Schweiz. Über die Bewilligung des Antrags muss das Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft entscheiden.

Geht es nach den Antragsstellern, könnte das Projekt im kommenden Jahr starten. Die potenziellen Käufer*innen müssten volljährig sein, in der Region wohnen und sich für das Projekt registrieren. So soll ein Konsumtourismus verhindert werden.