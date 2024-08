Als erste sprachen Ralf Plötner (MdL) und Ates Gürpinar (MdB) von der Linkspartei. Wichtig sei, private Investoren möglichst aus dem Gesundheitsbereich herauszuhalten, betonte Plötner. Stattdessen sieht die Linke die Zukunft in „multiprofessionellen Versorgungszentren“, in die auch die Apotheken integriert werden sollen.

Ates Gülpinar machte deutlich, dass die Linke in Thüringen zentrale Forderungen der Apothekerschaft in ihr Landtagswahlprogramm übernommen hat. Dazu zählt das Versandverbot, das Fremdbesitzverbot und die Forderung: „Keine Apotheke ohne Apotheker!“ Mit Blick auf den letzten Punkt machte er deutlich, dass es mehr Tote durch falsch eingenommene Arzneimittel gebe als Tote im Straßenverkehr. Vor diesem Hintergrund sei es nicht wünschenswert, die Versorgungsqualität bei der Arzneimittelabgabe zu senken – so wie das in den vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) entworfenen Apotheken ohne Apotheker*innen der Fall wäre. Auch zum Tarifabschluss zwischen Adexa und ADA hatten die Linken-Politiker eine klare Botschaft: Streiken lohne sich immer, allein schon, um Druck in Richtung der Politik zu machen.