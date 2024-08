Zu den am häufigsten nachgefragten Produkten gehören schmerz- und fiebersenkende Mittel (81 Prozent), Allergiemittel (79), Insektenschutz und -behandlung (79) sowie Arzneimittel gegen Magen-Darm-Beschwerden. Am wenigsten interessierten sich Kundinnen und Kunden für Fußpflege (8) oder Schutzmasken (8).

Klassische Werbung

Wenn es darum geht, die Produkte zu bewerben, setzen die Inhaberinnen und Inhaber auf die Klassiker: Werbung im Schaufenster liegt mit 55 Prozent vorne. Es folgen der Produktaufsteller in der Offizin (45) und Flyer oder Broschüren (40). Aber 18 Prozent setzen schon auf Werbung in den sozialen Medien, während Anzeigen im Internet (8) oder in Zeitungen (6) nur eine kleine Rolle spielen. Mehr als ein Viertel der Befragten gab sogar an, überhaupt keine Werbung für Reiseapotheken-Produkte zu machen.

Demnach gehen auch 72 Prozent der Befragten davon aus, dass sie sich in einem intensiven und preisaggressiven Wettbewerb mit den Versendern befinden. Aber nur 38 Prozent gaben an, dass sich eine steigende Zahl an Kundinnen und Kunden zum Thema Reisapotheke bei ihnen beraten lässt, ohne jedoch die Produkte zu kaufen.

Ertrag und Kundengewinnung

Insgesamt spielt das Thema auch keine so große Rolle in den Apotheken. Nur 30 Prozent stimmen der Aussage zu, dass die Reiseapotheke ein wichtiges Instrument zur Kundengewinnung ist. Für nur 19 Prozent haben diese Produkte eine hohe Bedeutung für den Ertrag.

Dabei stimmen 44 Prozent der Inhaberinnen und Inhaber der Aussage zu, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung zu dem Thema in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten sagen, dass der Beratungsaufwand bei den Reiseapotheken höher geworden ist.

Konjunkturindex sinkt

Der Konjunkturindex für die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage sinkt im August von 59,7 auf 56,1. Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate steigt der Index leicht von 30,9 auf 31,8 Punkte. Von einem ausgeglichenen Wert sind beide aber noch sehr weit entfernt. Der liegt vor, wenn der Index bei 100 Punkten steht.