Seit Juni 2022 können Apotheken honorierte pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) erbringen. Doch wie geht es mit diesen weiter? Diese Frage stellt sich derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will einerseits weniger Geld für sie zur Verfügung stellen, sie andererseits aber auch ausbauen. Und dann stehen auch noch Gerichtsentscheidungen ins Haus, die unter anderem klären sollen, ob die bisherige Honorierung in Ordnung ist. Diese Klagen schienen zuletzt fast in Vergessenheit geraten – doch jetzt kommt wieder Bewegung ins Spiel.

Ein Blick zurück: Die gesetzliche Grundlage der pDL wurde bereits im Dezember 2020 mit dem Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz gelegt. Nachdem sich GKV-Spitzenverband und Deutscher Apothekerverband (DAV) nicht auf die Details ihrer Ausgestaltung und Vergütung einigen konnten, musste einmal mehr die Schiedsstelle ran. Fast eineinhalb Jahre – bis zum 10. Juni 2022 – dauerte es, bis feststand, auf welche konkreten Leistungen die Versicherten Anspruch haben und wie die Apotheken hierfür von den Krankenkassen vergütet werden.