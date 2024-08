Die einzige spezifische medikamentöse Maßnahme ist die Gabe eines Botulinum-Antitoxins. Dieses neutralisiert Toxine, die noch nicht an Nervenendigungen gebunden sind, und sollte daher innerhalb von 48 Stunden verabreicht werden. Eine spätere Applikation ist mit einem prolongierten Krankenhausaufenthalt assoziiert. Seit 2019 ist in Europa das heptavalente Antitoxin (Serotypen A bis G) erhältlich (BAT®, Pferdeserum). Dieses wird in den Notfalldepots der Landesapothekerkammern aufbewahrt. Ein humanes Botulinum-Immunglobulin für Kleinkinder ist nur in den USA verfügbar.