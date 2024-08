ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening konstatierte gleich im Anschluss an die erneute Vertagung des Kabinettsbeschlusses zur Apothekenreform, dass es offenbar noch Beratungsbedarf in der Koalition gebe. Die Argumente der Standesvertretung hätten anscheinend Wirkung gezeigt, so Overwiening.

An diesem Donnerstag wendete sie sich in einem Videostatement an die Apothekerschaft und warnte, dass das Gesetzesvorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch nicht gestoppt sei. Die Verschiebung des Kabinettsbeschlusses wertete sie aber als „Teilerfolg“.

Sie dankte den Kolleginnen und Kollegen. „Wir alle haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche insbesondere mit Politikern der Ampelparteien auf Landes- und Bundesebene geführt. In diesen Gesprächen konnte sich niemand eine Apotheke ohne Apotheker vorstellen. Alle erkennen die niedergelassenen Apothekerinnen und Apotheker vor Ort als essenziellen Bestandteil der wohnortnahen Gesundheitsversorgung an“, so Overwiening.