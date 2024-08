Als Basis für die Suche nach einem therapeutischen HPV-Impfstoff diente der prophylaktische Impfstoff mit dem Namen PANHPVAX. Dieser „hat sich in der klinischen Prüfung der Phase I schon als sicher erwiesen und induziert schützende Antikörper gegen alle krebserregenden HPV sowie auch gegen einige kutane Papillomviren“, heißt es in einer Pressemitteilung des DKFZ. Zur Weiterentwicklung haben die Forscher nun dem Impfstoff PANHPVAX das Protein E7 der beiden Hochrisiko-Typen HPV16 und HPV18 hinzugefügt. Weil das Protein sehr früh im Verlauf einer HPV-Infektion gebildet werde, sei es „ein ideales Ziel“, um eine zelluläre Immunantwort anzuregen, sodass infizierte Zellen eliminiert werden. In Mäusen soll der neue Impfstoff cPANHPVAX schließlich zytotoxische T-Zellen gegen das HPV16-Protein E7 aktiviert haben, sodass der Impfstoff in Zukunft auch in klinischen Studien erprobt werden soll, heißt es.

Die Wissenschaftler hoffen, mit ihrer Entwicklung vor allem in Entwicklungsländern künftig zur Steigerung der HPV-Impfrate beitragen zu können [4, 5]: