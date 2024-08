Wie es nun mit der Apothekenreform weitergeht, ist völlig offen. Weder Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch die FDP sind dafür bekannt, schnell klein beizugeben. Doch dass der Entwurf zunächst auf Eis liegt, ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits wehrt sich die verfasste Apothekerschaft vehement gegen die geplanten Scheinapotheken und hat diesbezüglich mit den Liberalen nun Unterstützer innerhalb der Ampel gewinnen können. Andererseits beinhaltet die Reform auch eine gesetzliche Neuregelung zu Skonti, die der Großhandel den Apotheken nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Februar dieses Jahres derzeit nicht gewähren darf. Vor allem sehr umsatzstarke Apotheken schmerzt der Wegfall der Skonti – dass Lauterbach diesen Aspekt in die Apothekenreform hat einfließen lassen, erzeugt auch für die Branche einen gewissen Druck, das Vorhaben schnell voranzutreiben.

Reformgesetz beschäftigt Delegierte beim DAT

Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass die Delegierten die Reform im Oktober beim Deutschen Apothekertag in München intensiv diskutieren werden. Gelegenheit wird es ausreichend geben: In der Antragsmappe, die der DAZ in der vorläufigen Version vorliegt, finden sich diverse Anträge mit Bezug auf den Entwurf. So fordern etwa die Kammern aus Hessen und Nordrhein den Gesetzgeber in einem Leitantrag auf, die Scheinapotheken zu beerdigen. Statt neue, qualitativ geringwertige Abgabestellen zu schaffen, wie Apothekenfilialen ohne Approbierte oder Arzneimittelausgabestellen in Notfallzentren, gelte es, die „bewährte Struktur zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung durch öffentliche Apotheken zu schützen und zu stärken“.