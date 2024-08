Unterzeichnet ist das Papier von Thomas Kemmerich, Vorsitzender der FDP im Thüringer Landtag, Zyon Braun, Vorsitzender der FDP Brandenburg, Anita Maaß, Vorsitzende der FDP Sachsen, Andreas Silbersack, FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Sachsen-Anhalt, und René Domke, Fraktionschef der FDP im Landtag Mecklenburg-Vorpommern.

Alterung in Ostdeutschland

Zur besonderen Situation in Ostdeutschland heißt es von ihnen mit Blick auf die demografische Entwicklung: „Dadurch, dass die Alterung in den ostdeutschen Bundesländern schneller voranschreitet und der Anteil der über 65-Jährigen deutlich höher als in den westdeutschen Bundesländern ist, sind bereits jetzt viele Auswirkungen dieses Wandels vor Ort zu spüren, welche erst noch auf die westdeutschen Bundesländer zukommen werden.“

Ausbildungskapazitäten ausbauen

Ein Thema stellt die FDP dabei in den Fokus: Es braucht mehr Hochschulabsolventen und Absolventen in medizinischen, therapeutischen und pflegenden Berufen, die anschließend in den ostdeutschen Bundesländern bleiben und dort tätig werden. Ein wesentlicher Punkt wäre also laut dem Papier, die Ausbildungskapazitäten in der Region auszubauen.

Darüber hinaus müssen aber auch die Rahmenbedingungen verbessert werden, um das Problem schon kurzfristig angehen zu können. Als Beispiel wird die Niederlassungsförderung in Thüringen genannt. Bis zu 40.000 Euro gibt es, wenn sich eine Apotheke oder Praxis im ländlichen Raum ansiedelt.

Apotheken stärker einbeziehen

Wegen des Fachkräftemangels will die FDP das vorhandene Personal effizienter einsetzen. Apotheken sollen auch aus diesem Grund nicht „als reine Medikamentenabgabestellen“ fungieren, sondern im Gegenteil, sie sollen „mit ihrem pharmazeutischen Wissen noch viel stärker in die Versorgung einbezogen werden“. Dies führe sowohl zu „Qualitätssteigerungen zum Wohl der Patienten als auch zu signifikanten Kosteneinsparungen für das gesamte Gesundheitssystem“.

Auch Bürokratieentlastungen stellen die Liberalen in Aussicht. Dies sei „die schnellste Form der Unterstützung“. Insgesamt sollen die Handlungsspielräume der Akteure vor Ort für „Innovationen und Kooperationen“ eröffnet werden.

„Ausbildungsgipfel Ost“

Das Problem der fehlenden (Hochschul-)Absolventen soll auf einem „Ausbildungsgipfel Ost“ angegangenen werden, einberufen von den Wissenschafts- und Gesundheitsministern der ostdeutschen Bundesländer und unter Beteiligung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Ziel muss es sein, einen klaren Studienkapazitätsausbaupfad festzulegen, der als Grundlage eines novellierten Hochschulpaktes dient“, fordern die Unterzeichner des FDP-Papiers.

Das Papier zeige einmal mehr, dass man mit konkreten Antworten auf die Herausforderungen in der Versorgung reagiert, erklärte der Thüringer FDP-Gesundheitspolitiker Robert-Martin Montag gegenüber der DAZ an diesem Mittwoch. Die Länder müssten bei diesem Thema zusammenstehen. Das Papier betone wiederholt, dass die Sicherung der Versorgung in der Fläche mit der Apotheke vor Ort beginne.

Es sei auch kein Zufall, dass diese Ideen aus dem Osten kommen, denn hier sei man „zu Innovation gezwungen“, so Montag. Als FDP wolle man Lösungen finden, die auch für andere Regionen einen gangbaren Weg darstellen.