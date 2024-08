Unter insgesamt 528 sichtbaren Anbietern hat demzufolge shop-apotheke.com, eine Marke des niederländischen Arzneimittel-Versenders Redcare Pharmacy, seine Position im Vergleich zur Vorgängerstudie 2022 um zwei Plätze verbessert und steht nun an der Spitze. medikamente-per-klick.de, zuvor Erstplatzierter in den Jahren 2020 und 2022, belege jetzt den zweiten Platz. Als drittplatzierte Online-Apotheke hebe sich docmorris.de durch seine Punktwertung ebenfalls deutlich von den anderen Anbietern ab.

Arzneimittelhersteller mit recht geringer Sichtbarkeit

Arzneimittelhersteller stellen den Angaben zufolge mit 64 Prozent das größte Segment, erreichen jedoch einen vergleichsweise geringeren eVisibility-Anteil von 50 Prozent. Im Gegensatz dazu decken Versand-Apotheken mit einer Gruppengröße von lediglich 17 Prozent einen eVisibility-Anteil von 35 Prozent ab. Andere Anbietergruppen wie medizinische Spezialshops, Anbieter für Beauty & Hygiene oder Drogerieartikel & Nahrungsergänzung würden selbst in Teilbereichen nur niedrige einstellige Prozentwerte erreichen.

Auch in den Teilrankings der einzelnen Onlinekategorien finden sich abgesehen von einer Ausnahme ausschließlich Versender auf den ersten Plätzen. shop-apotheke.com führe sowohl in den organischen Suchmaschinenergebnissen als auch im Paid Search. Auf Social Media liege dagegen medikamente-per-klick.de vorne, und in Vergleichsportalen teilten sich die Apotheken pharmeo.de und apolux.de den ersten Platz. Auf der Plattform Amazon hebe sich wiederum apodiscounter.de durch eine herausragende Performance von den anderen Marktteilnehmern ab.

Insgesamt entfallen auf die Top-10-Anbieter 23 Prozent der Gesamt-eVisibility der Branche. Ihrer starken Performance entsprechend, seien Arzneimittelversender mit sieben von zehn Fachanbietern deutlich überrepräsentiert.

Auch Vor-Ort-Apotheken erfasst

Plattformen wie gesund.de und ihreapotheken.de sind nach Angaben von Research Tools-Geschäftsführer Uwe Matzner in der Studie nicht vertreten. Diese würden keine eVisibility erzielen, also in keinem der mehr als 150 Top-10-Rankings, die der Studie zugrunde liegen, vertreten sein. Matzner weiter: „Wir trennen in der Studie nicht zwischen Apotheken und Versandhändlern. Für die Aufnahme in die Studie ist nur wichtig, dass man über die Website Medikamente bestellen kann. In diesem Sinne sind dann auch kleinere Apotheken Online-Apotheken.“ Insgesamt seien 88 Apotheken in der Studie erfasst, zeigten also Internet-Sichtbarkeit. Darunter fänden sich neben den großen Versendern auch solche wie shop.pluspunkt-apotheke-schwedt.de, shop.lamm-apotheke.com, my-marien-apotheke.de, apotheke-am-ludwigsplatz-pforzheim.de, apo-vogel.de, martinus-apotheke-dormagen.de oder adler-apotheke-brackwede.de.