Das Ringen um die Apothekenreform sorgt offenbar weiterhin für Verzögerungen im Gesetzgebungsprozess: Nach aktueller Information der DAZ soll das Gesetzesvorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) derzeit nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts für den morgigen Mittwoch stehen. Eine frühere Version hatte die Reform noch enthalten – ebenso wie das Gesundes-Herz-Gesetz, mit dem sich die Regierung am 21. August wohl auch nicht befassen wird.

Vergangene Woche deutete sich bereits an, dass das Apotheken-Reformgesetz ins Stocken geraten würde. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) meldete einen sogenannten Leitungsvorbehalt für Teile des Reformpakets an. Unter anderem geht es dabei laut einer Ministeriumssprecherin „unter anderem“ darum, ob „eine oder mehrere Apothekerinnen und/oder Apotheker in direkter und persönlicher Verantwortung als Filialleitung fungieren sollten“. Damit nennt es nicht konkret die aus Apothekensicht indiskutable Apotheke ohne Apotheker. Der Referentenentwurf will es Apothekeninhaberinnen und -inhabern auch ermöglichen, die Leitung von Filial- und Zweigapotheken selbst wahrzunehmen und keine Verantwortlichen zu benennen sowie die Filialleitung auf zwei Approbierte aufzuteilen.