Für die Frage, warum dieser Zusammenhang in anderen Studien nicht gefunden wurde, führen die Autoren einige mögliche Erklärungen an. Zum einen wurden in den Zulassungsstudien Patienten mit schweren Depressionen in den vorangegangenen zwei Jahren, Suizidversuchen in der Vergangenheit sowie schweren psychiatrischen Erkrankungen ausgeschlossen, so dass keine Komedikation mit Antidepressiva erfolgte. Zum anderen wurde in den bisherigen Studien die Anwendung von Semaglutid in den zugelassenen Indikationen betrachtet. Die Nebenwirkungsmeldungen der WHO-Datenbank beziehen sich jedoch zu 31,8 % auf Off-Label-Nutzung (34 Patienten), und nur zu 26,2 % auf die Anwendung bei Adipositas (28 Patienten) sowie zu 24,3 % auf den Einsatz als Antidiabetikum (26 Patienten), sodass hier ein bisher nicht untersuchtes Patientenkollektiv einbezogen wird.

Gerade vor dem Hintergrund der Popularität der GLP-1-Agonisten fordern die Autoren, dass der Off-Label-Gebrauch von Semaglutid im Hinblick auf eine erhöhte Suizidalität weiter untersucht werden muss. Eine weitere Forderung ist die Aufnahme einer Warnung vor einem erhöhten Suizidrisiko bei psychischen Komorbiditäten in die Produktinformationen von Semaglutid.