Rednerliste steht: Erfurt und Dresden bereiten Proteste vor

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Anmeldungen noch einmal kräftig gestiegen – aber es werden erfahrungsgemäß in den letzten Tagen vor der Kundgebung weitere hinzukommen, wie es vom Thüringer Apothekerverband (THAV) gegenüber der DAZ an diesem Montag hieß. Auf einige hundert Teilnehmer für die Proteste am 28. August in Erfurt und Dresden darf man sich freuen. Zum Vergleich: Am 9. August berichtete die DAZ noch über die Sorge um eine zu geringe Teilnahme in Erfurt. Damals hatten sich nur 30 Apotheken für den Protest angemeldet.

Geplant ist für den Tag eine Veranstaltung an zwei Standorten. In Erfurt als auch in Dresden wollen die beiden Verbände vor den Landtagswahlen am darauffolgenden Wochenende noch einmal lautstark auf die Gefahren der Apothekenreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aufmerksam machen – und zeigen, dass sie von Politikerinnen und Politikern aus den Bundesländern dabei unterstützt werden.

Hochkarätige Redner aus der Politik

Ablesen lässt sich das an der beeindruckenden Rednerliste für die virtuell verknüpfte Veranstaltung. Eröffnet wird die Kundgebung vom THAV-Vorsitzenden, Stefan Fink. Es folgt eine Rede der Vorsitzenden des Bundesverbands PTA, Anja Zierath. Videobotschaften wird es dann von Sachsens Ministerpräsident, Michael Kretschmer (CDU), und seinem Amtskollegen aus Thüringen, Bodo Ramelow (Die Linke), geben.