Ohne Impfung kann der Wundstarrkrampf immer noch tödlich enden

Tetanus entsteht, wenn Sporen des Bakteriums Clostridium tetani über eine nicht oder chirurgisch nur unzureichend versorgte Wunde in das Unterhautgewebe oder die Muskulatur gelangen. In sauerstoffarmem Milieu produziert C. tetani eine toxische Metalloprotease, das Tetanospasmin. Die Pathogenese der vom Tetanospasmin verursachten Erkrankung ist bis auf die molekulare Ebene erforscht [5]. Die Protease bindet an periphere motorische und sensorische Neuronen, wird nach Penetration in das Axon in einem Endosom eingeschlossen, in diesem „versteckt“ innerhalb weniger Tage retrograd in das Rückenmark transportiert und gelangt von dort in das Stammhirn. Hier wird das Toxin wieder freigesetzt und bindet sich selektiv an Neuronen, deren Aufgabe es ist, die Aktivität von Muskelzellen zu dämpfen. Das führt innerhalb von Stunden zu einem erhöhten Muskeltonus und zeitversetzt zu Krämpfen der quergestreiften und glatten Muskulatur. Eine gleichzeitig vorhandene Hyperaktivität des sympathischen Nervensystems verursacht eine exzessive Produktion von Speichel und Bronchialsekret. Letztendlich führt die Fehlsteuerung des autonomen Nervensystems durch Herzrhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern, therapieresistentem Bluthochdruck (maligne Hypertrophie) und Atemversagen zum Tod des Patienten. Die im Verlauf des Krankheitsprozesses entstehenden Symptome spiegeln wider, in welchen Neuronengruppen das Toxin aktiv ist (s. Tab.).

Da der mikrobiologische Nachweis von C. tetani in einer Wunde mittels Kultur unzuverlässig ist, wird die Diagnose anhand der Krankheitszeichen gestellt. Molekularbiologische Techniken zum Nachweis von C. tetani sind derzeit in Entwicklung. Jeder Wundstarrkrampf ist ein Notfall und muss auf einer neurologischen Intensivstation behandelt werden. Die anti­infektiöse Therapie und die neurologische Versorgung des Patienten basiert gemäß aktueller S1-Leitlinie auf fünf Säulen: