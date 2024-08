Etagenwechsel bei Allergie – wie kann man ihn verhindern?

Literatur

[1] Pollenallergie. DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Pollenallergie

[2] Meinrenken S. Allergie-Etagenwechsel: Anzeichen, Verlauf, Gegenmaßnahmen. Informationen der MeinAllergiePortal GbR, www.mein-allergie-portal.com/pollenallergie-heu­schnupfen/126-etagenwechsel-anzeichen-verlauf-und-gegenmassnahmen.html

[3] Dikken B. AIT kann Etagenwechsel bei Atemwegsallergien frühzeitig vorbeugen. Allergo J 2023;32:50, doi.org/10.1007/s15007-023-5780-1

[4] Genuneit J et al. Epidemiologische Forschung zu allergischen Erkrankungen in Deutschland: eine Chronologie. Allergologie 2012;35(1):3-10

[5] Schmitz R et al. 12-Monats-Prävalenz von Allergien in Deutschland. Journal of Health Monitoring 2017;2(1), doi 10.17886/RKI-GBE-2017-011.2

[6] Klimek L et al. ARIA-Leitlinie 2019: Behandlung der allergischen Rhinitis im deutschen Gesundheitssystem. Allergo J Int 2019;28:255-76

[7] Jossé S. Etagenwechsel von Heuschnupfen zu Pollenasthma. Informationen der MeinAllergiePortal GbR; www.mein-allergie-portal.com/pollenallergie-heuschnupfen/30-heuschnupfen.html

[8] Arrieta MC et al. Early infancy microbial and metabolic alterations affect risk of childhood asthma. Sci Transl Med 2015; 7(307):307ra152

[9] Graham-Rowe D. Lifestyle: When allergies go west. Nature 2011;479:2-4

[10] Klimek L et al. Weißbuch Allergie in Deutschland. 4. Auflage, Springer Medizin Verlag GmbH 2018

[11] Etagenwechsel. DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Etagenwechsel

[12] Geisslinger G et al. Mutschler Arzneimittelwirkungen. 11. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 2020

[13] Unbehandelt droht jedem dritten Heuschnupfenpatienten Asthma. Informationen der Lungenärzte im Netz, www.lungenaerzte-im-netz.de/ratgeber-archiv/meldung/unbehandelt-droht-jedem-dritten-heuschnupfenpatienten-asthma-6/

[14] Allergien: Folgekrankheiten vermeiden. DAZ 2002;8:44, www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2002/daz-8-2002/uid-5542

[15] Shaaban R et al. Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study. Lancet 2008;372:1049-1057

[16] Ayazpoor U. Allergische Rhinitis: Rechtzeitige Therapie beugt Etagenwechsel vor. HNO Nachrichten 2014; 44:63, doi.org/10.1007/s00060-014-0432-4

[17] Rausch R. Die Allergie bekämpfen mit Cortison. DAZ 2019;18:26, www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2019/daz-18-2019/die-allergie-bekaempfen-mit-cortison

[18] Seidman MD et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis. Otolaryngology- Head and Neck Surgery 2015;152(1S):1-43

[19] Pfaar O et al. Allergen-Immuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen. S2k-Leitlinie, AWMF-Registriernummer: 061-004, Stand: Juni 2022; https://register.awmf.org/assets/guide­lines/061-004l_S2k_Allergen-Immuntherapie-bei-IgE-vermittelten-allergischen_Erkrankungen_2022-10.pdf

[20] Möller C et al. Pollen immunotherapy reduces the development of asthma in children with seasonal rhinoconjunctivitis (the PAT-study). J Allergy Clin Immunol 2002; 109:251-256

[21] Zielen S et al. Sublingual immunotherapy provides long-term relief in allergic rhinitis and reduces the risk of asthma: A retrospective, real-world database analysis. Allergy 2018; 73:165-177

[22] Wahn U et al. Real-world benefits of allergen immunotherapy for birch pollen-associated allergic rhinitis and asthma. Allergy 2019;74:594-604

[23] Fritzsching B et al. Long-term real-world effectiveness of allergy immunotherapy in patients with allergic rhinitis and asthma: Results from the REACT study, a retrospective cohort study. Lancet Reg Health Eur 2021; doi:10.1016/j.lanepe.2021.100275

[24] Allergen-Immuntherapie. Präambel - Online-Tabellen zur AIT-S2k-Leitlinie 2022 der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie (DGAKI), www.dgaki.de/leitlinien/s2k-leitlinie-ait