DGE aktualisiert Referenzwerte für Alkoholkonsum

Als risikoarmer Konsum werden 27 g reiner Alkohol pro Woche definiert. Dies ist enthalten in 280 ml Wein mit 12 Volumenprozent Alkohol oder 660 ml Bier mit 5 Volumenprozent oder 80 ml Spirituose mit 38 Volumenprozent. Ein moderates Risiko sieht die DGE bei 27 bis 81 g pro Woche (maximal 825 ml Wein, 2 l Bier oder 250 ml Spirituosen). Ein riskanter Alkoholkonsum ist bei mehr als 81 g pro Woche erreicht. Kein erhöhtes Risiko hat man nur, wenn man nichts trinkt. Grundlage der Empfehlungen sind vor allem die Daten des „Canadian Centre on Substance Use and Addiction“ aus 2023 und der „Global Burden of Disease Study“ aus dem Jahr 2022.

Es gibt bei den aktualisierten Referenzwerten keine geschlechtsspezifischen Unterschiede im Risiko für gesundheitliche Folgen bei risikoarmem und moderatem Konsum. Ein risikoarmer Konsum nach den Berechnungen des „Canadian Center on Substance Use and Addiction“ ist deutlich geringer als die bisher angenommenen Grenzwerte, v. a. bei Männern, wie die DGE ausführt.

Im letzten Referenzpapier wurde noch zwischen den Geschlechtern unterschieden.